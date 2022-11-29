'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ev kadınlarına yönelik 'ek iş', 'evde sabun paketleme işi' gibi reklamları paylaşarak haksız kazanç sağlayan suç çetesini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte, çete üyeleri tarafından sosyal medyada ilgi çekildiği; iletişime geçilenlerden sözde sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kapora, vergi, sipariş ve kargo ücretleri adı altında para istendiği saptandı. Mağdurlardan daha sonra da sigorta, fatura ve vergi ücretleriyle dosya masrafı adı altında para alındığı belirlendi. Şebeke üyelerinin ayrıca bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın logosu olan sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderdiği de tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla ülke genelinde 500 kişiden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, sabah saatlerinde İzmir merkezli Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van'da operasyon başlattı.