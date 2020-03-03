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Ruhsatsız silah ve tütün operasyonu

03 Mart 2020 Salı 09:35
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Ruhsatsız silah ve tütün operasyonu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, silah parçası ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konak ve Yeni Mahalle'deki ev ve bazı işyerlerinde silah ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda, ruhsatsız 6 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 55 tabanca şarjörü, yaklaşık bin 500 adet silah parçası, 1 mermi, 1 çakı, 20 kutu kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ve kaçak elektronik sigara ile çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi. Operasyonda ev ve dükkan sahipleri M.Ç. (34) ve E.K. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanEmniyetJandarmaPolisOperasyonTütünSilah
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