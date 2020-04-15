Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri...
Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter gönderecek
NASA'dan yeni adım: Mars’a helikopter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması başladı. İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 08:57
0 Okunma
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk “Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek” dedi.

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da, “Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz” diye konuştu.

Zafer Türkyılmaz ise “Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeKalkandereSalgınHastalıkPandemiKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'
Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı
Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı
Feci şekilde can verdiler
Feci şekilde can verdiler
Bitlis’te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi
Bitlis’te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi
Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı
Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı
Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede
Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede
Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı yaptı
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı yaptı
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı