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Rize’de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı

Rize’de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Sel sularına kapılan Ali Uzun'un sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelan hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.

14 Temmuz 2020 Salı 10:11
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Rize’de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı

RİZE - Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu. Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun, sel sularına kapılarak kayboldu. Uzun'un yapılan arama çalışmalarında sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde meydana gelen selden yaralı kurtarılan Havva Tüysüz (82) de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi de kurtarılarak hastanelerde tedaviye alındı. 12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6’sı çocuk 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü. 

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en fazla hasar, Eskipazar Mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi. Şairler Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri de çalışma yürütüyor. Şairler Mahallesi'nde Şairler Deresi üzerindeki 30 metre uzunluğunda Küme Evleri Köprüsü de selde yıkıldı. Mahalleye araçla ulaşım sağlanamıyor. Sel ve heyelan sonucu bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.  

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini boşaltanlar, yurtlara yerleştirildi. Kızılay ekipleri, yurtlarda kalanlara yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. AFAD Başkanlığı’nın organizasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopter bölgeye sevk edildi. Kızılay ekipleri, selden etkilenenlere su dağıtımı da yapıyor. AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araç ulaşımına kapalı köylere yaya olarak ulaştı.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile birlikte bölgeye geldi. Dün gece sel bölgesine ulaşan Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, incelemelerini sürdürecek.

SEL TEHLİKESİ VAR

Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize ve Artvin'de yeni sağanak uyarısı da yapıldı. Bölge halkının sağanakla birlikte oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yataklarından uzak durmaları istendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selin HasarıRize
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