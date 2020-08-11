Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp...
“Nar ve domates kısırlık riskini azaltıyor”
“Nar ve domates kısırlık riskini...
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya...
'Burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli'
'Burun, bulaş açısından göz ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı

Rize'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı. Kentte sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıkarken, apartmanları ve iş yerlerini temizleme çalışması başlatıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 11:43
0 Okunma
Rize’de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı

RİZE - Kentte, dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yollar göle döndü. Yollardaki sular nedeniyle araçlar, trafikte güçlükle ilerlerken, bazı köylerde de ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle, çevresinden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu, Gündoğdu Mahallesi'nde 7 katlı 3 bloğun bodrum katlarını ve bir mermer atölyesini su bastı.

HEYELAN NEDENİYLE OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı. Gündoğdu Mahallesi'nde Veliköy yolu üzerinde meydana gelen heyelanda ise yamaçtan kopan toprak kütlesi, seyir halindeki bir otomobilin kısmen toprağa gömülmesine yol açtı. Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde, evlerine yakın noktada meydana gelen heyelanda mahsur kalan aynı aileden 6 kişide, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yağışın etkisini azalttığı kent genelinde sağanak ve beraberinde oluşan küçük çaplı heyelanlarda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.

TEMİZLİK VE HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Bölgede sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte en fazla hasar, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen iş yerlerini temizlemeye başladı. Sel ve heyelan sonucu bölgedeki bazı tarım arazileri de zarar gördü. Zararlara ilişkin hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.

MERMER ATÖLYESİ BALÇIKLA DOLDU

Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesi de sel suları ve heyelandan nasibini aldı. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak yığını iş yerine doldu. Temizlik çalışmalarının sürdüğü iş yerinde, maddi hasar oluştu. İş yeri çalışanı Levent Şenlioğlu, "Yağmur şiddetini saat 17 sıralarında artırdı. İş yerimizin arkasındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Her şey bir anda oldu. İş yeri su ve balçık doldu. Hasarımız büyük, ama çok şükür bir can kaybı ve yaralımız olmadı" dedi.

'SEL BİZİ BURADA DA BULDU'

Bodrum katlarını su basan site sakinlerinden Yusuf Karabıçak, 2010 yılından kentte meydana gelen selde evinin hasar görmesi üzerine apartmana taşındıklarını anlatarak, "Çevremizdeki küçük derenin debisinin artmasıyla evlerin bodrum katlarını su bastı. Oradaki evlerdeki eşyalarda hasarlar var. Evler şu an boşaltılmış. 2010 yılında da selden etkilenmiş ve buraya taşınmıştık. Sel bizi burada da buldu" diye konuştu.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti verildi
Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti verildi
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi önerisi
DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi önerisi
Antalya'ya bugün 20 bin Rus turist gelecek
Antalya'ya bugün 20 bin Rus turist gelecek
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki fosili
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki fosili
Rusya'dan Antalya'ya 519 yolcu geldi
Rusya'dan Antalya'ya 519 yolcu geldi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe
Türkiye'nin en güzel yaylalarından biri Gömbe

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı