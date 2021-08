Rize’de sel afetinin altyapı hasarı ortaya çıktı

Kentte, 14 ve 22 Temmuz’da metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık’tan 45 ekipte, 150 teknik personelin yürüttüğü hasar tespit çalışmalarında, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edildi, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi. Sel ve heyelanların altyapıya verdiği zarar da ortaya çıktı. Köy ve mahallelerde altyapıda 250 milyon TL’lik hasar tespit edilen kentte, İRAP kapsamında tedbirler alınıyor.

‘SEL KADERİNDEN KORUYACAK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Rize Valisi Kemal Çeber, bir haftada iki büyük afet yaşadıklarını, kentin 3’te 1’inin etkilendiğini belirterek önceden alınan tedbirlerle daha büyük afetin yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi. Hasar tespitlerinde altyapı zararlarının maliyetinin ortaya çıktığını söyleyen Vali Çeber, “Altyapı hasarı, toplamda 250 milyon lira oldu. Afetten kaynaklı zararları giderecek kalıcı imalatlar üzerinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 70’e yakın yerde duvar, menfez ve yol inşaatlarımıza başladık. Bunları yaparken bir kez daha böyle bir yağış olduğunda aynı sonuçları yaşamayacak dikkatte yapmaya gayret ediyoruz. İki boyutlu çalışıyoruz. Bu afetin etkilerini silecek ve afetten etkilenen yerleri afet öncesi hale getirecek çalışmalar ile genel anlamda ilimizi sel afeti kaderinden koruyacak tedbirlerde alıyoruz” diye konuştu.

‘RİSK AZALTMA PLANI UYGULANIYOR'

İRAP’a uygun projeler ürettiklerini söyleyen Vali Çeber, “Biz ilimizin her bir alanında risk analizlerini yaptık. İRAP’a uygun olmayan hiçbir kamu yatırımını yapmıyoruz, yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımız yapacağı her türlü yapı, coğrafya ile fiziki anlamda buluşacağı her türlü temasta İRAP'ı baz alıyoruz. Vatandaştan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. İRAP’a uygun yapılaşma, yaptırımlar yaptığımız zaman afetlerden en az zararla atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.