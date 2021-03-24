Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
444.767
DOLAR
7.9807
STERLİN
10.8639
EURO
9.4409
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Fatih Belediyesi 40 zabıta...
Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak
Yalova İli Termal Belediyesi...
5906 m² tarla icradan satılık
5906 m² tarla icradan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli hale gelen binalarda yıkım sürüyor. Yıkılan binaların enkazları ise park ve bahçe yapılmak üzere dolgu için denize dökülüyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, inşaat artıkları da katılarak devam eden dolgu alanın yapılaşmaya cevap veremeyeceğini belirterek, “Bu alan parklar, yürüyüş alanları yapılarak değerlendirilmeli" dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:54
4 Okunma
Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

RİZE - Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon, 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanına binalar inşa edildi. 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.

ENKAZLA DENİZ DOLDURULUYOR

Kentte ilk etap çalışması için yıkımlar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen projede belediye blokları diye anılan 23 hektarlık alan ile riskli diğer yapıların yıkımı başlatıldı. Binaların enkazları demirler ayıklandıktan sonra kamyonlara yüklenerek dolgu için denize dökülüyor. Deniz doldurularak kazanılacak alan üzerinde ise park ve bahçeler yapılması planlanıyor.  

'DOLGU YAPILAŞMAYA CEVAP VERMEZ'

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, deniz dolgusu ile ilgili uyarılarda bulundu. Mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmadığını kaydeden Yazıcı, "Yıkım sahasında çalışmalar devam ediyor. Yıkım alanında demir ve betonu ayırıp molozu ortaya çıkartıyorlar. Çıkan malzemenin de bir yere dökülmesi lazım. Bunun için de sahilde yapımı devam eden millet bahçesi alanında deniz dolgusunda kullanılıyor. Burada mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmıyor. Çıkan malzemeyi buraya serdiğimiz için bu alanın parklar, yürüyüş alanları yapılarak değerlendirilmesi lazım. Burada yapılan dolgu, üzerinde olacak bir yapılaşmaya cevap veremez” dedi.

'İNSAN KULLANIMINA AÇIK ALANLAR YAPILABİLİR'

Rize merkezde deniz dolgununun 1960’lı yıllarda başladığını söyleyen Yazıcı “Merkezdeki yapılaşmayı, eğimi yüzde 80’leri bulan yamaçlara doğru yaymak mı yoksa dolguyla bir alan kazanmak mı doğru olur diye düşünen o zamanın Belediye Başkanı Ekrem Orhon denizi doldurarak arazi kazanmayı hedeflemiş. Bu hedef doğrultusunda da şu anki dolgu alanları ve yapılaşma var. Yeni dolgular yapmaya devam ediyoruz. Eğer dolgu yapılan alana yapı yapacaksak onun dolgu şekli farklı olur. Şu an buna en iyi örnek, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı. Orada kilitli taşlarla, arasında boşluk olmayacak dolgularla alan kazandırılıyor. Bu durum, dolgu üzerine bina yapılmasına mühendislik açısından imkan tanıyor. Bizim inşaat artıklarını sererek yaptığımız dolgunun üzerinde yapılaşma olmaz, ancak insanların kullanımına açık alanları yapılabilir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz Dolgu MalzemesiRize
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi
Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU
DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU
Başkan Kanar'ın Konuğu Özel Çocuklar Oldu
Başkan Kanar'ın Konuğu Özel Çocuklar Oldu
Rize'de heyelan; 3 ev tahliye edildi
Rize'de heyelan; 3 ev tahliye edildi
Sakarya'da, mobilyacılar çarşısındaki yangında hasar tespit çalışması yapılıyor
Sakarya'da, mobilyacılar çarşısındaki yangında hasar tespit çalışması yapılıyor
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
Kayseri'de 3 yılda bine yakın fosil bulundu
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..
ÜNİVERSİTEDE DOĞAN TAY İÇİN 1 YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRDİLER..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma