Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Son Dakika
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
Son Dakika
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son Dakika
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına...
Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı
Son Dakika
Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı
Bakan Koca'dan Survivor açıklaması!
Son Dakika
Bakan Koca'dan Survivor açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize’de 91 yılın yağış rekoru kırıldı

Rize’de, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, sel ve heyelanlara yol açan sağanakta, metrekareye düşen 273,6 kilogram yağış miktarının 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde olduğu açıklandı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:24
0 Okunma
Rize’de 91 yılın yağış rekoru kırıldı
Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kentte metrekareye düşen 273,6 kilogram yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelan afetinin yaralarının, en kısa sürede sarılması ve hayatın seyrini normale döndürebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Karayolları'na ait yol ağında bulunan sanat yapılarında ve zeminde görünür hasar meydana gelmemiş olup, yaklaşık 20 bin metreküp heyelan ve teresubat temizliği tamamlanmıştır. Zarar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli merkezdeki 35, Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde 25 iş yeri ile araç ve ev eşyası sel ve heyelandan zarar görenler olmak üzere toplam 60 tespit yapılmıştır. Çalışmalar devam ediyor. Sel ve heyelan afetinden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı Acil Destek Fonu'ndan 3 milyon TL, AFAD İl Müdürlüğü'ne aktarılmıştır.”  

20 EV HASARLI

Hasar gören yapılarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "AFAD Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip tarafından konutlarda yapılan teknik incelemeler sonucu, Sırtköy ve Köprübaşı köyleri tamamlanmış, Madenli beldesi Yazıcılar ve Merkez Mahallesi’nde sona gelinmiştir. Çalışmalara Sarısu ve Yamaç köyleri ile Madenli'nin diğer mahallelerinde devam edilecek olup, oluşan heyelanlar yüzünden açılamayan yollar ekiplerimizin hızını etkilemektedir. Şu ana kadar toplam 111 ev incelendi. 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeYağmurSelYağışHeyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
Huzurun sağlandığı yaylalar, hayvan sürüleriyle renklendi
Huzurun sağlandığı yaylalar, hayvan sürüleriyle renklendi
Kurbanlık pazarlığında tokalaşma kiti kırıldı
Kurbanlık pazarlığında tokalaşma kiti kırıldı
Edirne'de taksilerde maske denetimi
Edirne'de taksilerde maske denetimi
Deprem sırasında paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı
Deprem sırasında paniğe kapılıp, 7'nci kattan atladı
Deprem uzmanlarından İzmir'i etkileyen fayda inceleme
Deprem uzmanlarından İzmir'i etkileyen fayda inceleme
Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi
Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi
'2050 yılında denizlerde balıklardan çok mikroplastik olacak'
'2050 yılında denizlerde balıklardan çok mikroplastik olacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı