Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,023.99
ALTIN
776.88
DOLAR
13.45
STERLİN
18.21
EURO
15.18
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor

RİZE'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi için çalışmalara başlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek, 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi'nin dolgu zemini için Pazar ilçesindeki ocaktan alınan taşlar, kamyonlarla taşınarak denize dökülüyor. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:01
Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor

Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı. Kentte Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından 850 yatak kapasiteli hastane inşaatına geçilecek.

'DOLGU 1 YILDA BİTECEK'

Rize Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz” diye konuştu. 

‘HEYECANLA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ’

Hamidiye Mahallesi'nin muhtarı Nihat Meral de hastanenin bölge ve Rize için büyük ihtiyaç olduğunu dile getirip, "Dolgu çalışmaları başladı. Bizim bölgemiz dağlık bir bölge olduğu için arazi bulmakta zorluk yaşanıyor. Denize dolgu yapılarak hastane için gerekli arazi kazanılacak. İnşallah en kısa sürede inşaat tamamlanır. Hastanenin hem Rize’mize hem de mahallemize büyük bir katma değer getirisi olacaktır. İlk günden beri takip ediyoruz, heyecanla bitmesini bekliyoruz” dedi. 

Hamidiye Mahallesi sakinlerinden Hızır İpek de “Hastanenin yapılacağını duyunca çok mutlu olduk. Rize için büyük bir hizmet. Başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyorduk. Dolgu çalışmaları da başlamış. İnşallah en kısa zamanda biter ve Rize’mize kazandırılır. Heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rize Şehir Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yol kenarına bırakılıp ateşe verilen valizden yanmış ceset çıktı
Yol kenarına bırakılıp ateşe verilen valizden yanmış ceset çıktı
Terastan düşen Beydun öldü
Terastan düşen Beydun öldü
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Göl, tepe, karlı yolları aşan ekipler aşı mesaisinde
Göl, tepe, karlı yolları aşan ekipler aşı mesaisinde
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren 17 Operasyonu' başlatıldı
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf 
Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı
Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma