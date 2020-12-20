Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rize'de kar yağdı, tahtalı kayak eğlencesi başladı

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan kar ile birlikte 7'den 70'e herkes, yörede 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kaldıkları köyde yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı.

20 Aralık 2020 Pazar 09:57
6 Okunma
Rize'de kar yağdı, tahtalı kayak eğlencesi başladı

Kaçkarlar'da helikopterli kayak sporu heliskinin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere ilçesi Meşeköy köyü sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. 7'den 70'e herkesin kayak yaptığı köyde 'petranboard' artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı.

DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR

Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlar da karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

KÖY BU YIL KALABALIK

Meşeköy köyü bu yıl koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlamaları kentte geçirmek istemeyenlerle dolup taşıyor. Son yılların en kalabalık kışını geçiren köyde kalanlar petranboard tahtaları ile kayak yapıyor. Henüz istenen kar yağmasa da kadınlar birbirlerini çekerek tahta üzerinde kaydırıyor. Düşe kalka eğlenceli anlar yaşayanlar, üşüyünce evlerinde yaktıkları sobalarda ısınıyor, hazırladıkları kuymakla karınlarını doyuruyor.

'BİZİM KAYAĞIMIZ MEŞHURDUR'

Meşeköy köyü sakini Fatma Havuz, "Bu hastalıktan dolayı bu yıl hiç şehre inmedik, köyde kalmayı tercih ettik. İyi ki de köyde kalmışız, çok rahatız, çok mutluyuz. Dışarıdan kimse de gelip gitmiyor, korkmadan, eğlenceli günler geçiriyoruz. Şimdi de kar yağdı. Bizim kayağımız meşhurdur. Kar tutan yerlere çıkıyoruz, kayıyoruz. Biz burada çok eğleniyoruz. Şu an çok kar olmadığı için tam kayamıyoruz, her yer kar olsun o zaman eğlence çok daha güzel olacak" dedi.

'KÖYDE KALMAYI TERCİH ETTİK'

Cevat Havuz da, "Bu yıl buradayım, şehre inmeyeceğim. Virüs dolayısı ile köyde kalmayı tercih ettim. Burada çok mutluyuz, kendimizi güvende hissediyoruz. Şehirde olunca dört duvar arasında kalıyoruz, burada kapının önünde hava alma fırsatı buluyoruz. Her şey çok güzel" diye konuştu.

‘HASTALIKTAN UZAK BİR HAYAT YAŞIYORUZ’

Çoban Mete Havuz ise, “Burada doğa senin, gözünün alabildiğince özgürlük var. Temiz havada nefes alabilmenin keyfini yaşıyoruz. Hastalıktan uzak bir hayat yaşıyoruz” dedi. 

‘FIRSAT BULDUKÇA KÖYE KAÇIYORUM’

Fırsat buldukça köye geldiğini, oksijen depoladığını söyleyen Muhammet Kan da, “Koyunlarla eğleniyoruz, odun yarıyoruz, evin etrafındaki çitleri onarıyoruz, eksikleri gideriyoruz. Köyde hayat çok huzurlu. Burada pandemiye dair herhangi bir endişe yaşamıyorsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeKarKışKayak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..
FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞNE YAZILIM SEKTÖRÜNDEN DOKTORA DESTEĞİ
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞNE YAZILIM SEKTÖRÜNDEN DOKTORA DESTEĞİ
BURSALI FİRMALARDAN SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA İLGİ DEVAM EDİYOR
BURSALI FİRMALARDAN SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA İLGİ DEVAM EDİYOR
BUÜ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİRİNCİLİKLER HEDEFLİYOR
BUÜ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİRİNCİLİKLER HEDEFLİYOR
KILAVUZ; ÜLKEMİZ VE BURSA’MIZ İÇİN BİLİM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
KILAVUZ; ÜLKEMİZ VE BURSA’MIZ İÇİN BİLİM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE MAYSAN MANDO KATKISI
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE MAYSAN MANDO KATKISI
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'
'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'
Çanakkale’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Çanakkale’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma