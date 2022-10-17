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Rize'de heyelanda bahçesi çöken okulda 14 ay sonra eğitim başladı

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:11
Rize'de heyelanda bahçesi çöken okulda 14 ay sonra eğitim başladı

RİZE’de bahçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen Elmalı köyündeki ilk ve ortaokulda, 14 ay sonra alınan tedbirlerin ardından yeniden derslere başlandı. 16 metre yüksekliğinde 30 metre genişliğinde 2 kademeli duvar örülen, bahçesinin çevresi tel örgülerle çevrilen okulda öğrencilerle buluşan Vali Kemal Çeber “Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu” dedi.

Geçen yıl 9 Ağustos'ta sağanak sonrası su baskınları ve heyelanların oluştuğu kentte merkeze bağlı Elmalı Köyü İlk ve Ortaokulu’nun bahçesinde çökme meydana geldi. Çöken istinat duvarı ile birlikte bahçesinde hasar oluşan okulda eğitim gören 35 öğrenci, Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitimlerine devam etti. Okulun çöken istinat duvarının yerine 16 metre yüksekliğinde 30 metre genişliğinde 2 kademeli duvar yapılırken, derenin kenarındaki okulun bahçesi ise tel örgülerle çevrilerek öğrencilerin güvenliği sağlandı. Okul, alınan tedbirlerin ardından yeniden eğitim öğretime açıldı. Yeni döneme de taşımalı eğitimle başlayan ve yeni öğrencilerle sayıları 43’e çıkan öğrenciler, okullarındaki çalışmaların sonra ermesi ile birlikte 14 ay sonra yeniden okullarına kavuştu. Okulun ilk gününde öğrencilerin yanında olan Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR OKULU VAR ‘

Okul sahasında jeolojik çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Çeber, “Yaşanan sağanak sonucunda bu okulun önünde büyük bir heyelan olmuştu. Burayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çalışmalarınızı yürüttük. Burada önce çok detaylı jeolojik etütler yaptık. Sadece kayan yer mi yoksa alanın bütününde mi bir risk var diye araştırma yaptık. Üniversitemizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi gerçekleştirdik ve burada belki de Türkiye'de az örneği olabilecek bir duvar yaptık, onunla tedbir aldık. 2 kademeli bir duvar yapıldı. Yaklaşık 1,5 milyon TL’ye yakın bir maliyet oluştu. Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu. Oldukça derin bir duvar var. Bu sayede okul bahçesi de yarı yarıya büyüdü. Geçen yıl öğrencilerimize başka bir okulda eğitim verdik, bugün itibarıyla da okulumuzu hizmete açtık” dedi.

‘RİZE'DE 13 KÖY YAŞAM MERKEZİ YAPTIK’

Rize'de 13 Köy Yaşam Merkezini hizmete açtıklarını belirten Vali Çeber “Köy okullarını canlandırmak istiyoruz. Açabileceklerimizi yeniden nüfuslar buna el veriyorsa okulları açmak, hem taşımalı sistemin getirdiği risklerden çocukları korumak hem de köylerimizi yeniden canlandırmak istiyoruz. Henüz açamayacak okullarımızda da köy yaşam merkezleri adıyla bu okulları birer sosyal kültürel alana çevirme çabalarımız var. Rize'de 13 Köy Yaşam Merkezi yaptık. Sayıları artırma gayretindeyiz” diye konuştu.

‘OKULUMUZU YAPTILAR, ÇOK MUTLUYUM’

3’üncü sınıf öğrencisi Sefer Emin Çap da “Okulumuzda heyelan olduğunda çok korktuk. Sonra eğitimimize başka bir okulda devam ettik. Şimdi okulumuzu yaptılar; çok mutluyum. Bahçemiz genişledi, 2 basketbol potamız oldu, çok daha güvenli bir hale getirildi” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeEğitimHeyelan
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