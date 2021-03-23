Rize'de heyelan; 3 ev tahliye edildi

RİZE - İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde önceki gece sağanak yağışlar sonrası yamaçta toprak kayması meydana geldi. Köyde AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonrası heyelan nedeniyle yıkılma riski taşıyan 3 ev için tahliye kararı verildi. Alt kısmında toprak kayması sonucu riskli duruma gelen Ömer Tozkoparan ve ailesine ait ev tahliye edildi. 3 yılda tamamlayabildikleri evlerine geri dönmek isteyen aile, önlem alınmasını istedi.



'ZEMİN SAĞLAM OLMASA EVİMİ BURAYA KURAR MIYIM?''



3 yılda inşaatını yaptıkları evde 2 gün oturamadıklarını söyleyen Ayşe Tozkoparan “Dışarıdan bir gürültü geldi. Deprem mi oluyor diye düşünürken camdan aşağıya baktım ki evin önündeki toprak alan kopmuş. Bu binanın inşaatına 3 yıl önce başladık, olaydan iki gün önce taşınmıştık, ne yazık ki heyelan meydana geldi. Eşim de bu manzarayı görünce dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Biz bu binayı 3 senede ancak yapabildik. ‘Tam başımızı soktuk’ dedik iki gün evimizde durduk sonra bu olay yaşandı. Yetkililer evimi kurtarsınlar. Burası sakat bir yer olsa bütün emeğimi oraya diker miyim? Çoluk çocuk hep birlikte oturacağız, canlarını tehlikeye atar mıyız?” dedi.



'TIRNAKLARIMIZLA İNŞA ETTİK'



Zeynep Tozkoparan da “Biz heyelan anında ev başımıza yıkılıyor zannettik. Çocukları aldık hızla evden çıktık. Şimdi evde oturamıyoruz komşunun evindeyiz. Orada da ne kadar duracağız. Üç çocuğum, eşim kayınvalidemle 6 kişi yaşıyoruz bu evde. Biz yaz kış buradayız köyümüzdeyiz. Tırnaklarımızla inşa ettik evimizi. Yetkililer bir çare bulsunlar bize, evimizi geri versinler" diye konuştu.



'BABAOCAĞIMIZDAN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK'



Şenol Tozkoparan ise, "Ben sabah buradan çıkarken küçük küçük taşlar geliyordu. Ama kötü bir şey düşünmedim. 5 kilometre gitmemiştim ki annem ağlayarak aradı, heyelan olduğunu söyledi. Benim taşların altında kaldığımı zannetmiş, çünkü arabamı oraya çekiyordum. Buralar bize dededen babadan kalan yerler, gidecek başka yerimiz yok. Burada hasarlı kayaların temizlenip güçlendirme yapılmasını bekliyoruz” dedi.