Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor

RİZE'de her yıl can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelan afetlerinin önüne geçilebilmesi için dere yataklarındaki yapıların yıkımı sürüyor. İyidere ilçesinde 11 dere yatağındaki ıslah çalışması ile risk taşıyan yapıların da yıkımına başlandı. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, “Bugünün doğrusu, yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir. Dere ıslahları bittikten sonra yeni imar planları ile birlikte, oluşabilecek afetlerde vatandaşımızın can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız” dedi.