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Rektör Kılavuz: Bursa İlahiyat çınarı yeni mezunlarıyla büyümeye devam ediyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:49
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Rektör Kılavuz: Bursa İlahiyat çınarı yeni mezunlarıyla büyümeye devam ediyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde 423 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Fakülte Bahçesi’nde gerçekleştirilen 43. Mezuniyet törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili Refik Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Katılımcılara kısa bir selamlama konuşması yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, törende hazır bulunan akademisyenler arasında İlahiyat Fakültesi’nin 43 farklı mezuniyet törenine şahitlik eden tek akademisyen olduğunu aktardı. Pandemi sürecinde mezuniyet törenlerinin arzu edilen coşkuda gerçekleştirilemediğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; Gönül arzu ediyordu ki tüm mezunlarımız, onların aileleri ve akademisyenlerimizle birlikte geniş katılımlı mezuniyet törenleri düzenleyelim. Ancak bu maalesef 2 yıldır mümkün olmuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hayalimizi gerçekleştirebileceğiz diye konuştu. Konuşmasında, doğrudan insana dokunan iki meslekten birinin ilahiyatçılık olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz; “Sizleri bu anlayış ve donanımla mezun ediyoruz. Hayatınız boyunca hangi işi yaparsanız yapın; bilgiye ve adalete dayalı çalışın. Hikmetli işler yapın. Doğruluktan ayrılmayın. Hepinizin yolu açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi.

MEZUN SAYISI 8 BİNE ULAŞTI…

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise 43. Mezuniyet törenini düzenlediklerini açıkladı. Köklü bir birikimi ve geleneği olan bir fakülte konumuna geldiklerini söyleyen Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli; “Marka değeri yüksek, aranılan ve nitelikli bir fakültedir. Öğrencilerimiz, bugün böylesi bir fakülteden mezun oluyorlar. Bu yıl 423 öğrencimizi mezun ediyoruz. Fakültemizden bugüne kadar 8 bine yakın mezun verdik. Bu tablonun oluşmasına katkı sunan tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz şeklinde konuştu. Kur-an’ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda Dr. Öğr. Üyesi Murat Yurtsever öğrenciler için kaleme aldığı mektubu okudu. 43. Dönem mezunları adına da Şüheda Yılmaz’ın konuşma yaptığı tören, öğrencilerin anı belgelerini almaları ve hep birlikte hep fırlatmaları ile sona erdi.

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Rektör Kılavuz: Bursa İlahiyat çınarı Yeni Mezunlarıyla Büyümeye Devam Ediyor
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