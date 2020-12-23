Rektör Kılavuz: 2244 ile Türkiye Ar-Ge konusunda bir üst lige çıkacak

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BUÜ’nün TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalarla protokol yapmaya devam ediyor. Otomotiv sektöründe araç koltuğu üretimi yapan Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Üniversite ile 3 doktora öğrencisini kapsayan bir anlaşma imzaladı. İmza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Diniz Adient Finans Direktörü İsmail Emre Kırımlı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile firma temsilcileri hazır bulundu.

PROJE ÇIKTILARI DEĞER KATACAK

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu projeyi oldukça önemli buluyoruz. 2018 yılında TÜBİTAK tarafında hayata geçirilen program kapsamında ciddi bir alt yapı çalışması gerçekleştirdik. Bursa’nın, Türk sanayi ve ekonomisindeki yeri ile üniversitemizin eğitimdeki yeri ve konumunu mukayese ettiğimizde bizim bu proje içerisinde olabildiğince fazla yer almamız gerektiğine inandık. Nihayetinde 2019 yılında doktora öğrencisi sayısında Türkiye birinciliğini elde ettik. Üniversite-Sanayi işbirliğinde de ciddi bir mesafe aldık. Projeden elde edilecek çıktılar veya ürünler sayesinde üniversitemiz, firmalarımız, Bursa’mız ve ülkemiz katma değer kazanacak. Sanayi Doktora Programı, Türkiye’yi Ar-Ge konusunda bir üst lige çıkaracak. Proje, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde kilit rol oynuyor” dedi.





ÜNİVERSİTE İLE ORTAKLIK YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Diniz Adient Finans Direktörü İsmail Emre Kırımlı ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile proje ortaklığı yapmaktan büyük bir onur duyduklarını aktardı. Otomotiv sektörüne araç koltuğu üretimi hizmet verdiklerine işaret eden Finans Direktörü Kırımlı; “Şirketimiz yüzde 50 Türk, yüzde 50 Amerikan ortaklığında çalışmalarına devam ediyor. Bursa’da önemli yatırımlarımız var. 2013 yılından itibaren Ar-Ge merkezi açtık ve burada projelerimize devam ediyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı’na da büyük bir önem veriyoruz. Üniversitemiz ile birlikte bu projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Protokolün hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.