Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk

SAKARYA - Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sakarya’da bölge halinde hareketlilik arttı. Esnaf, Arifiye ilçesinde bulunan bölge haline akın etti. 00.00’da açılan halin girişinde 1 kilometreden fazla kuyruk oluştu. Gece saatlerinde başlayan yoğunluk sabaha kadar sürdü.

Sakarya Hal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar, “Hem bayram arifesi hem de hallerin 4 gün kapanacak olmasından kaynaklı bir yoğunluk var, bu da oldukça normal. Hal zaten gece açılır, insanlar evlerinde yattıkları sırada onlara taze sebze ve meyveyi ulaştırmak için çalışıyoruz. Şu anda tedarikle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İnsanların her şekilde taze ürüne erişebilmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Ankara’ya bağlı Nallıhan ilçesinden Sakarya’daki hale alışverişe gelen Bayram Güney, “Çok temiz ve rahat olduğu için buraya geliyorum. Sebzeler taze olduğu için müşterilerde memnun oluyor” diye konuştu.

Bartın’dan Sakarya’ya gelen İsmail Etemoğlu, “Adapazarı’na haftada 3 gün geliyorum. Devamlı Sakarya Hali'ne geliyoruz, buradaki esnaf bize çok yardımcı oluyor. Eskiden Ankara’ya gidiyorduk artık buraya geliyoruz” dedi.