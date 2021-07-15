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Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu

BUÜ Öğretim Üyesi Akademisyen Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:50
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Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Resmi Gazetede bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahid Sobacı, TRT Genel Müdürlüğü görevine atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

PROF. DR. ZAHİD SOBACI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı. İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi  "Social Media and Local Governments: Theory and Practice, Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı. 2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalarda bulundu. 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevini yapan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

BUÜ MEZUNU KURT DA YÖNETİMDE… Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi mezunlarından Doç. Dr. Veysel Kurt da yeni yapılan atamalar ile TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Halen Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeliği görevini yürüten Kurt, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Son Güncelleme: 15.07.2021 15:57
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BUÜ Öğretim Üyesi Akademisyen Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu
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