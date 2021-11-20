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Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek

MUĞLA'da İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların 1 derece artması durumunda yumurtadaki caretta carettaların ya öleceğini ya da dişi olarak çıkacağını söyledi. 

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:18
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Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek

Dünyada etkisini sürdüren iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını da olumsuz etkiledi. Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetlerini sürdüren DEKAMER'in başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel iklim değişikliğine karşı dünya ülkelerini iş birliği yapmaya davet etti. Prof. Dr. Kaska, "26 derece sıcaklıktaki yuvalardan erkek, 32 derece sıcaklıktaki yuvaların hepsinden ise dişi deniz kaplumbağası birey çıkıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu sonucu ortaya çıkardık. Şu anda yuvaların çoğu 31-32 derece sıcaklıkta. Bu nedenle hazırdaki yuvalardan dişi ağırlıklı yavrular çıkıyor. Sıcaklığın 1 derece artması, yuva sıcaklığının 33 dereceye çıkması anlamına geliyor. Bundan dolayı yumurtalardaki canlılar ya ölecek ya da dişi olarak çıkacak" diye konuştu.

PAÜ Öğretim Görevlisi ve DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen ise deniz kaplumbağalarının farklı coğrafyalarda sıcak iklimlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İhtiyaçları içerisinde yuvalama kumsalları ve beslenmek için göç halindeler. Deniz kaplumbağaları küresel iklim değişikliğinden ciddi derecede etkilendi. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Yakup KaskaCaretta CarettaMuğlaİztuzu Plajı
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