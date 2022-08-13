Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

Seyhan ilçesinde emekli Ş.G., bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör’ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi’nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Bu sabah Güngör’ün üst komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Ş.G., açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör’ü yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Ş.G.’yi ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Neriman Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralı Ş.G. ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ş.G.’nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.