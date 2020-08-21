Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Son Dakika
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 81 ilin sağlık...
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
Taksim'de sağanak yağmur
Son Dakika
Taksim'de sağanak yağmur
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Son Dakika
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü İsa B. "Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.

21 Ağustos 2020 Cuma 08:59
0 Okunma
Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Cinayet mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık'

Saat 03.00 sıralarında meydana gelen ev kurşunlaması üzerine çevrede kentte güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerini yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi çevresinde devriyeleri arttırdı. Polis ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kıyıboyu Caddesi'nden Gazipaşa Mahallesi'ne geçiş yapan sürücü, Namık Kemal Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmek istedi. Ancak çıkmaz sokağa giren sürücü, kıskıvrak yakalandı. Birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını belirten sürücü İsa B., "Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.

İsa B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisDurşüpheli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar
Ev kurşunladılar, damda saklanırken yakalandılar
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı
Kayseri'de orman yangını
Kayseri'de orman yangını
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
Otomobili ile dehşet saçtı!
Otomobili ile dehşet saçtı!
Lunaparkta korku dolu anlar!
Lunaparkta korku dolu anlar!
Otobüste maske takmayan kadından 'pes' dedirten savunma!
Otobüste maske takmayan kadından 'pes' dedirten savunma!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı