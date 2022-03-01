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Polis otosu refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı 

İZMİR'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan polis otosu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

01 Mart 2022 Salı 10:02
Polis otosu refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı 

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi, Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi'nden Basmane'ye giden polis memuru A.F.İ. idaresindeki polis otosu, kontrolden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ. meslektaşları tarafından araçtan çıkartıldı. H.K. başka bir polis otosu ile A.F.İ. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonakPolisOtomobilAraçKazaTrafik Kazası
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