Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 4...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin Derbesiye ilçesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

17 Nisan 2022 Pazar 12:19
PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan 'Rojvan Van' kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu tespit edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı belirenen Mehmet Aydın'ın bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı belirlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKYPGTerörörgütMİTOperasyonMehmet AydınSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu
TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu
Van- Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Van- Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Polisin takip ettiği araçtan 24 kilo esrar çıktı; 8 gözaltı
Polisin takip ettiği araçtan 24 kilo esrar çıktı; 8 gözaltı
Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
'Gönüllü kahramanlar' olası afetlere karşı hazır
'Gönüllü kahramanlar' olası afetlere karşı hazır
Fabrika satılırsa 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecekler
Fabrika satılırsa 18 yıl sonra tazminatlarını alabilecekler
Bodrum'da orman ve makilik yangını
Bodrum'da orman ve makilik yangını
Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma