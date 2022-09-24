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PKK'nın finans kaynağına darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilo toz ve 180 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:51
PKK'nın finans kaynağına darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 narko terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Eren Abluka-34 operasyonlarının 44’üncü gününde; Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama ve taramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilo toz esrar, 180 kilo kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının inanç ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörörgütPKKUyuşturucuFinansKenevir
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