Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Kalaşnikof tüfek ve el bombası...
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için...
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına...
Yasağının 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı
Yasağının 3'üncü gününde yollar ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

DİYARBAKIR'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:47
0 Okunma
Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır piknik olarak kullanılan bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Ancak bazı vatandaşlar bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi. Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağını bildirdi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKayapınarPiknik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haşhaşlı tahinli pideye ramazanda yoğun rağbet
Haşhaşlı tahinli pideye ramazanda yoğun rağbet
Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttı
Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttı
Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
Kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor
Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor
'Mor yayla', sahiplerine kaldı
'Mor yayla', sahiplerine kaldı
Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Kalaşnikof tüfek ve el bombası ele geçirildi
Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
Burdurlu sera üreticisi, yeni sezondan umutlu
Obruklar, ciddi risk oluşturuyor
Obruklar, ciddi risk oluşturuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı