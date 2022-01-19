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PETROL BORU HATTINDA PATLAMA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:39
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PETROL BORU HATTINDA PATLAMA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında saat 20.00 sıralarında şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler kara yoluna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

GÜNGÖR: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ petrol hattında çıkan yangın devam ediyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Güngör, "Narlı BOTAŞ petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine ifaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

BOTAŞ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki BOTAŞ'a ait petrol hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili BOTAŞ'tan açıklama yapıldı. Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmişti. Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır."

DHA

Son Güncelleme: 19.01.2022 09:50
Anahtar Kelimeler:
PatlamaPetrol Boru HattıPazarcıkKahramanmaraş
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