Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1339
ALTIN
459.073
DOLAR
7.8819
STERLİN
10.5062
EURO
9.3785
"İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi
Son Dakika
"İstanbul'a yeni 6 bin taksi"...
Akar'dan Fransız Senatosu kararıyla ilgili açıklama
Son Dakika
Akar'dan Fransız Senatosu kararıyla ilgili...
Erdoğan, Katar Emiri'ni resmi törenle karşıladı
Son Dakika
Erdoğan, Katar Emiri'ni resmi törenle...
Dünyaca ünlü konuşmacılar İstanbul’a ışınlandı
Son Dakika
Dünyaca ünlü konuşmacılar İstanbul’a ışınlandı
Rusça Dili Festivali Beyoğlu’nda gerçekleşti
Rusça Dili Festivali
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı

Samsun’da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerin yapıldığı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlere katkı sunmak isteyen pazar esnafı da uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün satmamaya karar verdi.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:14
3 Okunma
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı

İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Emniyet, İl Sağlık ve İl Tarım müdürlüklerinden oluşan 14 kişilik ekip, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ile vatandaşların kalabalık halde bulunabildiği yerlerde denetimler yaptı. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda denetim yapan trafik polisleri hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı. Ekipler, sürücü belgesi ile yolcuların da HES kodunu kontrol etti. HES kodu olmayan yolcular, araçtan indirildi ve işlem yapıldı. İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi ve Çatalarmut Mahallesi’ne kurulan pazar yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.  

6 ESNAFIN, HES KODU RİSKLİ ÇIKTI

Ekipler, pazar tezgahları kurulmadan önce esnafın ateşini ölçtü ve HES kontrolü yaptı. HES kodu ‘risksiz’ çıkan esnafın tezgah açmasına izin verildi. HES kontrolleri kapsamında Kışla Mahalle Pazarı’nda bir esnafın, Çatalarmut Mahalle Pazarı’nda ise 5 esnafın HES kodu riskli çıktı. Ekipler, riskli bulunan esnafı, izole olması için evine gönderdi. Gün boyu devam eden denetimlerde ekipler, maskesini düzgün takmayarak çene altına indiren ve mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyardı. Alışverişe gelenler için tezgahında dezenfektan ve maske bulunduran Kışla Mahallesi pazar esnafı da denetimlere katkıda bulunmak adına maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün satmamaya karar verdi.

‘BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK’

Tezgahına gelen müşterilerine dezenfektan verdiğini ifade eden İdris Yalçın, “Her para almamda da elimi dezenfektan ile temizliyorum. Maskesini düzgün takmayan vatandaşa ürün vermiyorum. Bu hastalığın şakası yok, millet inanmıyor. Maske rica eden vatandaşa da maske veriyoruz, cebimde maskeleri hazır tutuyorum” dedi.

‘UYARIMIZI DİKKATE ALMAZSA ÜRÜN SATMIYORUZ’

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden pazarcı esnafı Yaşar Ünver, “Pazar girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Maske kullanımı noktasında denetimler oluyor. Pazar esnafı olarak bu süreçte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Maskesiz vatandaş pazara gelmiyor. Maskesini düzgün takmayan vatandaşı uyarıyoruz, uyarımızı dikkate almazsa ürün satmıyoruz” şeklinde konuştu.

‘SEBZELERE DOKUNMAYIN DİYORUZ, ‘BANA NE’ DİYORLAR’

Pazar esnafı Mehmet Dilek, “Vatandaş öleceğini bile bile maskesini düzgün takmıyor. Zabıta uyarıyor, 3 adım sonra yine maskesini çene altına indiriyor. ‘Tüm ürünlere dokunmayın, hastalık geçer’ diye uyarı yapıyoruz ama dinlemiyor. Vatandaş, dikkate almıyor. Tezgahta yer alan sebzelerin hepsine dokunmaya çalışıyorlar, biz uyarınca ‘bana ne’ deyip, tepki gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
PazarPazarcıEsnafMüşteriMaskePandemiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de 36 saat su kesintisi uygulanacak
Edirne'de 36 saat su kesintisi uygulanacak
BUTGEM'in BUÜ destekli sanal gerçeklik projesi AB'den onay aldı
BUTGEM'in BUÜ destekli sanal gerçeklik projesi AB'den onay aldı
Üniversite-Sanayi İşbirliğine Şanmak Desteği
Üniversite-Sanayi İşbirliğine Şanmak Desteği
Çevikel yeni ekonomide söz sahibi olmalıyız
Çevikel yeni ekonomide söz sahibi olmalıyız
Yatırımları teşvik edecek adımlar önemli
Yatırımları teşvik edecek adımlar önemli
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na Valeo Desteği
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na Valeo Desteği
İNSU Teknik'ten BUÜ'ye sanayi doktora programı desteği
İNSU Teknik'ten BUÜ'ye sanayi doktora programı desteği
BUÜ'li Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim insanları listesinde yerini aldı
BUÜ'li Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, en etkili bilim insanları listesinde yerini aldı
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma