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Pazar Atıkları Çöp Değil Gübre Oluyor

08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
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Pazar Atıkları Çöp Değil Gübre Oluyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, Sıfır atık projesi kapsamında kurduğu tesisle semt pazarlarından artan sebze ve meyve atıklarını organik gübreye dönüştürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 600 bin TL’lik hibe desteği ile hayata geçirilen kompost üretim merkezine getirilen atıklar 1 aylık süreç sonunda gübreye dönüştürülerek üreticilerin istifadesine sunuluyor. Park ve bahçelerde kullanımına başlanan organik gübreler tarımsal kalkınmaya da katkı sağlayacak. Yıllık 18 ton organik gübre. Mustafakemalpaşa’da Pazartesi, Perşembe ve Pazar günleri kurulan semt pazarlarından geri kalan atıklar çöpe gitmeyerek, organik gübreye dönüştürüldüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Yıllık 36 ton geri dönüşüm malzemesinden 18 ton organik gübre elde ediyoruz. Hem aldığımız ürünlerin tadında, verimliliğinde fazlalık oluyor hem de yediğimiz ürünlerin içinde kimyasal madde olmadığı için çocuklarımıza da gönül rahatlığıyla yedirebiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 600 bin TL’lik hibe desteği ile kurduğumuz tesisi büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Pazar Atıkları Çöp Değil Gübre Oluyor
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