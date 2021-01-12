Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
446.151
DOLAR
7.4599
STERLİN
10.1349
EURO
9.0666
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini...
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021...
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PATİKA DERNEĞİ’NDEN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

12 Ocak 2021 Salı 14:20
4 Okunma
PATİKA DERNEĞİ’NDEN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Son 2 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerine burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği (Patika-Der), 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde de burs desteğine devam etme kararı aldı.

Patika-Der Başkanı ve BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Okan Aydın, faaliyetlerini detaylarıyla anlatmak ve alınan kararı iletmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda bağış protokolü de imzalandı. Protokol kapsamında Patika-Der, Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla 100 bin TL’yi Üniversite Vakfı’na bağışlayacak. Protokol imza töreninde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper de hazır bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PATİKA DERNEĞİNDEN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneşi görünce denize koştular
Güneşi görünce denize koştular
Kadirli'nin kadınlarından 'tohumluk yer fıstığı' mesaisi
Kadirli'nin kadınlarından 'tohumluk yer fıstığı' mesaisi
İznik’te 5 lahde ulaşılan alana yüksek güvenlikli koruma
İznik’te 5 lahde ulaşılan alana yüksek güvenlikli koruma
TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI..
TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILDÖNÜMÜ UNUTULMADI..
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ORHAN OTOMOTİV DESTEĞİ..
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ORHAN OTOMOTİV DESTEĞİ..
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Mardin’de PKK iş birlikçilerine şafak operasyonu
Mardin’de PKK iş birlikçilerine şafak operasyonu
Kuraklığa karşı üzüm ağaçlarına 2 ay önceden budama
Kuraklığa karşı üzüm ağaçlarına 2 ay önceden budama
Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi
Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma