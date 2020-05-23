Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Bağcılar'da kahvehaneye kumar baskını
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ,...
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Patara’da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:22
0 Okunma
Patara’da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

Antik kentin tiyatro sahne binası kazılarında bulunan 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykelle birlikte kazılarda ortaya çıkarılan heykel sayısının 10’u geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik Likya’dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olması nedeniyle, bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından antik kentte çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 14 Mayıs 2020 tarihinde Patara Antik Kenti sahne binası kazılarında yeni bir heykel bulduklarını açıkladı.

Ortaya çıkan heykelin, son derece iyi durumda bulunduğunu ve kaliteli mermerden yapıldığını belirten Prof. Dr. Işık, heykelin mevcut yüksekliğinin 1.57 metre olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Işık, başı bulunmayan Roma dönemine ait heykelin, başıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını kaydetti. Prof. Dr. Işık, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait olduğunu vurguladı.

HAYIRSEVER VİLİA PROKLA

Patara Tiyatrosu’nun sahne binasının inşasına, o dönemde kentin önde gelen vatandaşlarından olan Quintus Vilius Titianus'un başladığını ve ölümünden sonra da kızı Vilia Prokla’nın tamamladığını ayrıca sahne binasına yerleştirilen çok sayıda heykel yaptırdığını anlatan Prof. Dr. Işık, heykelin başının bir imparator eşini ya da Vilia Prokla’nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşündüklerini belirtti. Antik Likya’dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, bu nedenle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

SAHNE BİNASI İMPARATORA ADANMIŞ

Patara’nın bu çok zengin hayırsever kadını Vilia Prokla’nın tiyatro sahne binasını ve heykelleri, M.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius’a adayarak, açılışını yaptığını ifade eden Prof. Dr. Işık, ele geçen eserlerin, Likya’nın Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Işık, “Bilimsel araştırmalar özellikle eserlerin yerel ustalar tarafından mı yoksa başka ekollerden gelen sanatçılar tarafından mı yapıldığı konusunda yoğunlaşacaktır" şeklinde konuştu.

Patara Tiyatrosu sahne binası önündeki çalışmaların, daha önceki kazılarda ortaya çıkan buluntularla eşleştiğini belirten Prof. Dr. Işık, tüm heykellerin belirli bir konsept doğrultusunda yapıldığını ve bu konseptin araştırılması ile figürlerin tanımlamasının bir proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşPataraKadınHeykelArkeolojiKazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çay işçilerinin otomobili direğe çarpıp, alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı
Çay işçilerinin otomobili direğe çarpıp, alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı
10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü!
10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü!
'İstenmeyen evlilik otomobil yaktırdı' iddiası
'İstenmeyen evlilik otomobil yaktırdı' iddiası
Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara 'arifelik' dağıttı
Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara 'arifelik' dağıttı
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü
Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
Amasya’da yaylalar beyaza büründü
Amasya’da yaylalar beyaza büründü
Samsun'un yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Samsun'un yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Vali Şıldak: Salda Gölü kenarında kaçak yapılaşmaya izin verilmedi
Vali Şıldak: Salda Gölü kenarında kaçak yapılaşmaya izin verilmedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı