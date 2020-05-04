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Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek

LİKYA Birliği'nin başkenti olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından dönemin prestij projesi olarak yaptırılan Patara Neron Deniz Feneri'nin restorasyon ihalesi süreci tamamlandı. Patara Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra yeniden ışık saçmaya başlayacak.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:01
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Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Patara Neron Deniz Feneri Rekonstrüksiyon İhalesi gerçekleştirildi. İhaleyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeterlilik belgesi alan Barbaros Mühendislik Limited Şirketi, KDV dahil 9 milyon lira ile aldı. Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu için bir bilim kurulu oluşturulacak. Alanda bir taş hastanesi oluşturulacak. Burada 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan, fenere ait 2 bin 600 orijinal taşın tasnifi yapılacak, taşların iç ve dış cidarının kurgusu gerçekleştirilecek.

1968 YIL SONRA BÖLGEYE IŞIK SAÇMAYA BAŞLAYACAK

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Neron Deniz Feneri'nin restorasyonu 2 yıl içinde tamamlanacak. 2011 yılında başlayan ilk restorasyonda tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında Neron Deniz Feneri'nin kulesi yeniden inşa edilecek. Fenerin çevre düzenlemesi yapılacak. Podyumun kare biçimindeki çevresi 80 metre, alanı ise 400 metrekare. Restorasyon tamamlanınca MS 54 yılında inşa edilen fener, 1968 yıl sonra bölgede ışık saçmaya başlayacak.

DÜNYADAKİ İKİNCİ DENİZ FENERİ

Patara Deniz Feneri, Roma İmparatoru Neron tarafından MS 54 yılında bir prestij projesi olarak yaptırıldı. Fenerin üzerinde altın harflerle kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili yazıt bulunuyor. Dünyadaki ikinci deniz feneri olarak inşa edilen deniz feneri, iki tane olarak inşa edilmiş. Ancak birisi kumlar altında kalmış. Dünyadaki ilk deniz feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan İskenderiye Feneri olarak biliniyor. Ancak Neron Deniz Feneri, orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılacak ilk fener olma özelliği taşıyor. Neron Deniz Feneri'nin, 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a, "Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz" yazısı yer alıyor.

FENER YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Türkiye turizmine çok önemli katkı sağlayacak Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da çok önem verdiği restorasyon projesiyle, Likya Birliği kentlerindeki önemli bir kültürel miras, tekrar ayağa kaldırılmış olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PataraNeron Deniz Feneri
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