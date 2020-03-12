Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı
Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı
Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm
Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman...
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Panelvanın çarptığı kişi öldü

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

12 Mart 2020 Perşembe 06:59
0 Okunma
Panelvanın çarptığı kişi öldü

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 


Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PanelvanTrafik KazasıAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü
Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! Bu yöntem ilk defa denenecek
Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! Bu yöntem ilk defa denenecek
Belediyelerden bir bir iptal kararı
Belediyelerden bir bir iptal kararı
Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu
Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı