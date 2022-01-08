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Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2021'de en çok ziyaret edilen yer oldu

DENİZLİ'de, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 205 bin ziyaretçiyle 2021 yılında ücretli ziyaret edilen ören yerleri arasında, ilk kez 1'inci sırada yer aldı. İzmir Efes Antik kenti 673 bin ziyaretçi ile 2'nci, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 608 bin ziyaretçiyle 3'üncü sırada kaldı. 

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:45
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Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2021'de en çok ziyaret edilen yer oldu

Beyaz travertenleriyle dünyaca bilinen Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır şifa dağıttığına inanılan ve hayranlık uyandıran beyaz travertenleri, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarının da olduğu tarihi ve kültür zenginleriyle de öne çıkan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2019'da Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği ücretli müze ve ören yerleri arasında, Topkapı Müzesi'ni geçerek ilk kez 2'nci sıraya yerleşti. Müzeler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1 milyon 205 bin ziyaretçiyle Pamukkale, 2021 yılında ücretli ziyaret edilen ören yerleri arasında ilk kez 1'inci sırada yer aldı. İzmir Efes Antik kenti ise 673 bin ziyaretçiyle 2'nci, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 608 bin ziyaretçiyle 3'üncü sırada kaldı. 

'TURİZMCİLER OLARAK GURURLANDIK'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, hedeflerinin, Pamukkale'nin en çok ziyaret edilen yer olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Pamukkale Hierapolis Ören Yeri'nin UNESCO listesinde hem doğal hem de kültürel alanda 2 farklı sınıfta yer aldığını belirten Şen, "2019 yılında ücretli müze ve ören yerleri arasında Pamukkale 2'nci sırada yer aldı. Pamukkale 2021 yılında ise 1'inci sıraya yükseldi. Pamukkale Ören Yeri, ücretli müze ve ören yerleri arasında en fazla yerli ve yabancı ziyaretçi alarak 1'inci oldu. Yaklaşık 1 milyon 205 bin yerli ve yabancı turist, bölgemizi ziyaret etti. Bölgemizi tercih etmelerindeki en büyük sebep, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan, doğal olarak travertenleri ve kültürel olarak Hierapolis Antik Kenti'nin aynı anda birlikte bölgemizde yer almasıdır. Yapılan tanıtım çalışmaları ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın yurt dışında yaptığı çalışmalarla bizim bölgemizi destekledi. Gelecek yıl içinde bu sayıyı 2 milyonun üzerine taşımayı hedefliyoruz. Özellikle sezon başına yetişecek olan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nde yapılacak olan gece aydınlatmasının tamamlanmasıyla, bu hedefi 3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize pandemi şartlarının hafiflemesi, yurt dışı uçuşlar başlarsa kesinlikle ulaşırız. Pamukkale'nin tarihinde ilk kez 1'inci olması biz turizmcileri gururlandırdı. Hedeflerimizi daha da yukarılara taşımamıza vesile olacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Hierapolis Ören YeriTurizmTuristZiyaret
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