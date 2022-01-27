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Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar 

ERZİNCAN Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşılarını, paletli ambulansla köylerine ulaşarak, uyguladı. 

27 Ocak 2022 Perşembe 11:32
Paletli ambulansla köylere giderek, Covid-19 aşısı yaptılar 

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 250'ye yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezlerine gelemeyenlerin Covid-19 aşılarını yapabilmek için paletli ambulansları devreye soktu. Ekipler, kara ambulanslarının ulaşamadığı yerlere paletli ambulanslarla giderek, en uzak noktalara dahi ulaşıp, Covid-19 aşısı uyguluyor. 

Kemah'a bağlı, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Kerer köyüne giden sağlık ekipleri, yaptırmak isteyenlere Covid-19 aşısı uyguladı. Hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen Dursun İnce (87), karlı yolları aşıp, gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, "Ayağına kadar gelmiş. Bundan daha büyük hizmet var mı?" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanAmbulansPaletli AmbulansCovid19Aşı
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