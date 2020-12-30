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Özbekistan'ın Bursa F.Konsolosu Ali Baklan: "Öncelikli Hedefimiz Ekonomik İlişkiler"

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:02
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Özbekistan'ın Bursa F.Konsolosu Ali Baklan: "Öncelikli Hedefimiz Ekonomik İlişkiler"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Bursa ile Özbekistan arasındaki dış ticaretin artırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Ziyarette konuşan ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi’yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ali Baklan, “Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosluğu olarak çalışmalarımızda sosyal ve kültürel konuların yanı sıra bilhassa ekonomik faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Bu anlamda Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hüseyin Şanverdi ile gerek gümrük mevzuatı gerekse Türkiye ile Özbekistan arasında karşılıklı yapılabilecek dış ticareti değerlendirdik” dedi. Önümüzdeki dönemde Bursa ve çevresinde üretim ve ihracat yapan işadamları ile Özbek işadamlarını bir araya getirecek programlar düzenlemek istediklerini de söyleyen Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, “Özbekistan ile Bursa arasında tekstilden gıda sektörüne kadar pek çok alanda önemli ticari işbirliği imkanları bulunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi de konuyla ilgili tüm çalışmalarda yardıma hazır olduklarını ifade etti.

GEMLİK TSO BAŞKANI PAŞA AYDEMİR DE ZİYARET ETTİ

Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’ı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir de ziyaret etti. Ziyarette Gemlik ile Özbekistan arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak için önümüzdeki dönem yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Özbekistanın Bursa F.Konsolosu Ali Baklan: Öncelikli Hedefimiz Ekonomik İlişkilerMustafa Yıldız
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