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Öykü Arin, açık havada derse katılıyor

LÖSEMİ tedavisi gören ve babasından yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), ilkokula başladı. Oryantasyon eğitimine katılan Öykü Arin'in üniformasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, “Gözyaşları içinde izledim heyecanını, öğretmenlerine koşarak gidişini. Açık hava imkanı olan bazı derslere gidebiliyor" dedi.

21 Eylül 2021 Salı 10:39
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Öykü Arin, açık havada derse katılıyor

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin'in, Covid-19 nedeniyle steril ortamlarda kalması için uğraş veriliyor. Geçen yıl Ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, kontrolleri için sık sık Antalya'ya geliyor. Yarı uyumlu nakil nedeniyle kronik ilik savaşı veren Öykü Arin'in ileriki dönemde ilaçlarının azaltılacağı belirtildi.

'SAĞLIKLI YILLARI OLSUN'

Bu yıl 6 yaşına giren Öykü Arin Yazıcı, ilkokul heyecanı yaşıyor. Oryantasyon eğitiminde arkadaşlarıyla bir araya gelen Öykü Arin, okul ortamına hemen uyum sağladı. Kronik ilik savaşı verdiği için genellikle çevrim içi eğitim görecek olan Öykü Arin'in okula giderek, açık hava imkanı olan bazı derslere girdiği öğrenildi.

Öykü Arin'in okul üniformasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, “Gözyaşları içinde izledim heyecanını, öğretmenlerine koşarak gidişini. O kadar heyecanlı ve mutluydu ki kelimeler kifayetsiz kalır ama bu dönem eğitime online katılmasına izin veriyor doktorları. Canımın içi okullu oldu sonunda. Açık hava imkanı olan bazı derslere gidebiliyor. Sevinci büyüsün, sağlığı tamamen düzelsin ve öğrenme merakını hiç yitirmediği upuzun, sağlıklı yılları olsun. Ben de bu fotoğraflara bakıp bakıp gözlerimi sileyim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öykü ArinLösemiEğitimOkulDersEylem Şen YazıcıÇağdaş Yazıcı
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