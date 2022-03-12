Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -4
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde otoyolda otomobilin önünde giden otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 10:13
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 Operasyonu' başlatıldı
Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı
Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı
Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı
Kardelen'e paletli ambulansla ulaşıldı
Van'da 373 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 373 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Yargıtay, Yalçın'a verilen cezayı onadı
Yargıtay, Yalçın'a verilen cezayı onadı
Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
Karda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD yiyecek dağıttı
Karda mahsur kalanlara Kızılay ve AFAD yiyecek dağıttı
Kayıp TIR şoförü aracında ölü bulundu
Kayıp TIR şoförü aracında ölü bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma