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Otoyolda karşı şeride geçen kamyon, otomobille çarpıştı; 2 ölü

MERSİN'de otoyolda karşı şeride geçen kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler Ramazan Kutan (58) ile Sema Kaya Doğanay (42) hayatını kaybetti.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:06
Otoyolda karşı şeride geçen kamyon, otomobille çarpıştı; 2 ölü

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nda sabah saatlerinde, Ramazan Kutan, iddiaya göre bir araçtan düşen tomruğa çarpmamak için yönetimindeki 63 LE 403 plakalı kamyonun direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Semra Kaya Doğanay yönetimindeki 33 PAK 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücüler Ramazan Kutan ile Semra Kaya Doğanay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA

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MersinMersinÇeşmeli OtoyoluKazaTrafik Kazası
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