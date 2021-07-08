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Otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
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Otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu

Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi. Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliOtoparkYangın
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