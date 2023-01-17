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Otomobilin yakıt deposunda 25 kg sıvı sentetik uyuşturucu bulundu

Mersin'de, yurt dışından geldiği iddia edilen otomobilin yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenmiş 25 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

17 Ocak 2023 Salı 10:12
Otomobilin yakıt deposunda 25 kg sıvı sentetik uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ülkeye geldiği ve ardından kente giriş yaptığı öne sürülen otomobili şüphe üzerine takibe aldı.
Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Anka" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araç sanayiye götürüldü.
Burada yapılan incelemelerde, aracın yakıt deposuna yapılmış özel bölmede 25 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü R.M.A. gözaltına alındı.
Bu arada, takip edilen aracın durdurulduktan sonra oto sanayiye götürülmesi, yakıt deposunun incelenmesi ve sökülen deponun içine yapılmış bölmede sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi, polis kamerasına yansıdı.

AA

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MersinOtomobilUyuşturucuSentetik UyuşturucuNarkotikPolis
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