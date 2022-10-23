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Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli öldü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli skuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatını kaybetti. 

23 Ekim 2022 Pazar 11:59
Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli öldü

Kaza, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skuteri, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinc özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaSkuterOtomobilKazaTrafik Kazası
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