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Otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta, aracına binmek üzereyken otomobilin çarptığı polis memuru Yakup Karaca (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05 Nisan 2020 Pazar 08:25
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Otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, iddiaya göre maketten aldığı malzemeleri aracına bıraktı. Daha sonra aracına binmek isteyen Karaca'ya İsmail G. (45) yönetimindeki 46 BB 494 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Karaca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sürücü İsmail G. gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPolisTrafik KazasıYakup Karaca
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