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Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı (28), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19 Nisan 2020 Pazar 08:11
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Otomobilin çarptığı genç kadın, öldü

Kaza, akşam saatlerinde, Safranbolu Terminali mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden M.K.Y. (22) yönetimindeki 78 SB 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya çarptı. Kazanın ardından Çorbacı kanlar içerisinde kalırken, M.K.Y. otomobili yaklaşık 150 metre sonra durdurabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 

Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y.'yi gözaltına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarabükSafranboluTrafik Kazası
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