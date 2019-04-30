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Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, oyuncak ayı içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, oyuncak ayı içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

30 Nisan 2019 Salı 10:04
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Otomobilde, oyuncak ayı içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin arka kısmında bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu. Araç sürücü gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde ayrıca, 13 bin 196 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 5 bin 682 araç kontrol edildi. 183 sürücüye ise 126 bin 187 lira ceza kesildi. Yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 8 araç sürücüsüne 89 bin 990 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 19 tabanca, 13 av tüfeği, 13,8 gram eroin, 70 gram esrar, 13 gram skunk esrar, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahTabanca
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