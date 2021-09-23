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Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

KARABÜK'te otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

23 Eylül 2021 Perşembe 08:15
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Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Eflani-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Yaşar Sancaktar (65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı karayolunda Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada çarpışma sonrası Yaşar Sancaktar hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Yusuf ve Emre Sancaktar (16) ile pikap sürücüsü Raşit Koçoğlu ve yanında bulunan Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, Yaşar Sancaktar'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Sancaktar ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EflaniPınarbaşıKarabükKazaTrafik Kazası
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