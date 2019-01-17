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Otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Uzman Çavuş'un kullandığı otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Uzman Çavuş'un kullandığı otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:11
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Otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki TIR'ın altına girdi. Feci kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.  

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu'nun Karapınar'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık (39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki Orhan Toğrulca'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. 

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, ambulansla Konya'ya sevk edildi. Emin Can Kılçık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamadı.

TIR şoförü Orhan Toğrulcan'ın yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilTIRTrafik Kazası
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