Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobil taklalar atarak savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kazada sürücü Anıl Kemerci hayatını kaybetti, yanında bulunan Ö.U. yaralandı.

20 Kasım 2022 Pazar 04:21
Otomobil taklalar atarak savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 01.00’de Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinde meydana geldi. Anıl Kemerci yönetimindeki 35 FCT 305 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Kemerci'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma ve trafik ışığına çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Sürücü Anıl Kemerci ve yolcu konumunda bulunan Ö.U., kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, araçtan karayoluna savrulan parçalar nedeniyle ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, AKS ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü Anıl Kemerci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan Ö.U. ise ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ö.U.’nun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar, ‘kahkaha yogası’ ile enerji depoladı
Kadınlar, ‘kahkaha yogası’ ile enerji depoladı
Klazomenai'nin mührü bulundu
Klazomenai'nin mührü bulundu
Ev almak için emlak ofisine götürüp aracındaki 1 milyon TL'yi çaldılar
Ev almak için emlak ofisine götürüp aracındaki 1 milyon TL'yi çaldılar
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek top mermisi figürlerinin kaideleri kuruluyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek top mermisi figürlerinin kaideleri kuruluyor
Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı
Van'da 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı
Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede 
Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede 
Sokak ortasında öldürüldü; katili yakın arkadaşı çıktı
Sokak ortasında öldürüldü; katili yakın arkadaşı çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول