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Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü

SAMSUN'da, takla atarak şarküterinin içine giren otomobildeki sürücü Hasan T. (24) ve arkadaşı Yunus Emre N. (19) hayatını kaybetti.

17 Haziran 2022 Cuma 10:05
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü

Kaza, gece Atakum ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan T.'nin kullandığı 34 GM 6611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafoya çarpıp, takla attıktan sonra şarküteriye daldı. Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Hasan T. ile arkadaşı Yunus Emre N., itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Hasan T. ve Yunus Emre N., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunAtakumKazaTrafik Kazası
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