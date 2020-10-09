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Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı

BURSA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, özel bir okulun bahçe demirlerini yıkarak güvenlik kulübesine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

09 Ekim 2020 Cuma 09:07
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Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bursa’dan İzmir yönüne giden Muhammet D. (28) yönetimindeki 16 AAC 03 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, özel bir okulun bahçe demirlerini yıkıp, güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammet D. ile yanındaki Ezgi K. (22) ve Gizem N. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ezgi K. (22) ve Gizem N. (21), itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ezgi K. ve Gizem N.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hafif yaralanan Muhammet D. ise kaza yerinde yapılan müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Bursa-İzmir karayolunda yapılan çalışmanın ardından ulaşım yeniden normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik KazasıOkulOtomobil
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