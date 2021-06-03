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Otomobil köprüden dereye uçtu: 5 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köprüden kısmen kuruyan dereye uçan otomobildeki birbirleriyle akraba 5 kişi yaşamını yitirdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:18
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Otomobil köprüden dereye uçtu: 5 ölü

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden kısmen kuruyan dereye uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan birbirleriyle akraba Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatma Canan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İbrahim Canan da ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Ölen kişilerin Diyarbakır'dan Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSiverekTrafik KazasıKaza
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