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Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parçta olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobil iki parçta olurken, kazada sürücü Mehmet Kaz (46) yaşamını yitirdi, İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:57
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Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

KAHRAMANMARAŞKaza, saat 15.00 sıralarında Kahramanmaraş- Adana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Mehmet Kaz yönetimindeki 46 TB 259 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil parçalanırken, sürücü Mehmet Kaz ile yanında bulunan İrfan Tepe araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Kaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaKahramanmaraş
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